На улицах Тулы в ближайшие сутки может образоваться каток Фото: Алексей ФОКИН

В ближайшие сутки, по прогнозу, температура в столице региона снова опустится до минусовых значений. Поскольку этому предшествовало ощутимое потепление, а сугробы начали таять и превращаться в лужи, на улицах города возможно образование наледи. Об этом предупреждает МЧС.

Похолодание начнется завтра с самого утра. Так что советуем утеплиться и быть особенно аккуратными, передвигаясь по улицам. Кроме того, завтра к вечеру пойдет снег.

Оттепель вновь уступает права морозу. С завтрашнего дня температура начнет постепенно опускаться, но таких сильных морозов, какие настигли туляков совсем недавно, пока не ожидается.