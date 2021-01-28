Около сотни туляков привлечены к ответственности за отказ от проверки газового оборудования

Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) составлены протоколы о нарушении ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ Фото: Архив "КП"

Всего за минувший год более 2,5 тысяч жителей областной столицы направили акты об отказе предоставить допуск для проведения техобслуживания газовых коммуникаций. Собственники уклонялись от обязанности предоставить доступ газовщикам.

Причиной подобных отказов служили самовольные установки и перемонтаж газовых коммуникаций. Нарушители которые были привлечены к административной ответственности получили штрафы от 1 до 2 тысяч рублей.