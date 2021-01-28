Жительница Тульской области оплатила покупки украденной картой Фото: Алексей ФОКИН

Обвинительное заключение утверждено в отношении 31-летней жительницы Арсеньевского района Тульской области. Ей вменяется в вину кража с банковского счета.

В ходе расследования установлено, что ночью 21 октября 2020 года женщина, находясь в квартире у своего знакомого, украла принадлежащую последнему кредитную карту и в этот же день оплатила ей свои покупки. Таким образом потерпевший лишился почти 8 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.