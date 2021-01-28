В Тульской области одна из организаций два месяца не платила работникам зарплату Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Заокского района Тульской области на основании обращения гражданина провела проверку исполнения трудового законодательства одной из известных организаций.

В марте и апреле 2020 года работодатель не платил сотруднику зарплату и накопил таким образом перед ним долг в размере 71 тысячи рублей.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Благодаря принятым мерам сотруднику организации выплатили долг.