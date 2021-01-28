Более 20 туляков самовольно подключались к сетям газоснабжения Фото: Алексей ФОКИН

В Туле было выявлено 23 факта самовольного подключения к сетям газоснабжения. Житель Щекино, ранее отключенный за задолженность, кустарным способом смонтировал трубопровод, которой врезал в действующий газопровод. До этого газовики уже неоднократно ликвидировали самовольные врезки этого гражданина. Во время последнего рейда в домовладении была также обнаружена подобная «поделка».

В отношении самовольщика поставщик газа произвел доначисления за незаконно потребленный газ и обратился в суд для принудительного взыскания. С должника взыскали 106 тысяч рублей за газ и госпошлину в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, нарушителю закона придется заплатить административный штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Для восстановления газоснабжения гражданину нужно будет оплатить работы по отключению и подключению.

Вместе с тем, еще 15 граждан из 23 уже возместили материальный ущерб в сумме свыше 600 тысяч рублей.