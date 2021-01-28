Туляка задержали за пьяный дебош в кафе Фото: Алексей ФОКИН

Неадекватное поведение посетителя кафе замечено в одном из заведений Тулы на улице Ложевой. Мужчина с явными признаками опьянения устроил дебош: сломал столик выдачи заказов и вступил в конфликт с другими гостями кафе.

На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Они быстро уняли буйство 24-летнего туляка и передали его прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Теперь по данному инциденту проводится проверка.