Грузовик сбил фельдшеров скорой помощи: следствие начало проверку Фото: материалы пресс-служб

28 января грузовик с полуприцепом сбил двух фельдшеров скорой медицинской помощи, они в этот момент были «на вызове» по случаю другого ДТП. Это случилось на трасе М-4 "Дон".

Двух женщин-медиков доставили в Киреевскую районную больницу Тульской области в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет оперативно среагировал и начал процессуальную проверку. В рамках проверки будет дана юридическая оценка произошедшему и принято процессуальное решение.

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Обе женщины доставлены в больницу (подробнее)