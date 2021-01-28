28 января стартует сбор тульского «Арсенала» в Турции Фото: Алексей ФОКИН

Второй сбор тульского «Арсенала» начнется 28 января в турецком Белеке. У тульской команды запланировано четыре контрольных матча: с ФК «Лиепая», болгарской «Монтаной», боснийским «Вележем» и македонским «Силеком».

Непосредственно с тренировочного сбора в Турции туляки прилетят в Санкт-Петербург, после чего сразу отправятся обратно, чтобы продолжить подготовку к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги.

Сбор в Турции продлится до 7 февраля.