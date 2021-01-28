Хорошо ли в Туле справляются с уборкой снега? Фото: Алексей ФОКИН

В некоторых дворах тульских многоэтажек обнаружены явные недоработки по расчистке дорог от снега и льда. Выяснилось, что некоторые управляющие компании не очень добросовестно подходили к своим обязанностям.

Тротуары и дороги во дворах должны быть очищены от снега до асфальта. Однако в большинстве дворов сейчас, особенно в оттепель, образовалось настоящее непролазное месиво под ногами. Неубранный снег в плюсовую температуру превращается в огромные лужи, которые сильно затрудняют проход по тротуарам.

Кроме того, в оттепель тулякам также стоит опасаться сосулек, которые тоже присутствуют во многих дворах. Лучше не ходить прямо под крышам, держаться чуть подальше.

За недобросовестное исполнение своих обязанностей на некоторые управляющие компании составлены административные протоколы. Такой получил, например, инженер компании «Астек».

За тем, насколько хорошо управляющие компании исполняют работу, следит прокуратура. Ее сотрудники проводят рейды несколько раз в неделю.