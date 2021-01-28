В Туле на каждой машине общественного транспорта должна быть возможность заплатить по «безналу» Фото: Алексей ФОКИН

На рабочей встрече по вопросам пассажирских перевозок глава администрации Тулы Дмитрий Миляев отметил некоторые важные пункты по этой теме.

Среди них был вопрос необходимости соблюдения расписания и интервалов движения общественного транспорта, в особенности маршруток. Важно, чтобы в расписании транспорта не было нарушений, ведь очень часто людям приходятся долго ждать нужный маршрут на остановке. Если на улице мороз, это становится особенно неприятно.

Кроме того, когда нужный транспорт наконец приезжает, в него просто невозможно поместиться. В такой ситуации о социальной дистанции не может быть и речи, а комфорте тем более.

Другой важный вопрос, касающийся общественных перевозок в Туле, связан с необходимостью обеспечить в каждой машине возможность безналичной оплаты проезда. К этому на рабочей встрече также призвал глава администрации города Дмитрий Миляев.