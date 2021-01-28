6 туляков заплатят штраф за участие в несогласованном митинге 23 января

23 января по стране прокатилась волна несогласованных митингов. Туляки тоже приняли в них участие, однако, некоторым придется за это расплатиться в прямом смысле.

Привокзальный суд Тулы рассмотрел еще шесть административных протоколов за нарушение участником митинга его установленного порядка проведения. Все, в отношении кого составлен протокол, были на митинге 23 января в Привокзальном районе Тулы.

Постановлением суда они признаны виновными и оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.