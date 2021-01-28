28 января в Туле дождь и до +1 Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 28 января, в тульском регионе по-прежнему тепло. В Туле весь день будет идти снег с дождем. В городе сегодня тепло: 0...+1.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы — 734 мм рт.ст. Кроме того, высокая влажность воздуха до 95%. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 4,8 до 5 м/с.

Уже с завтрашнего дня в Тулу снова должно прийти похолодание. С полудня 29 января температура в городе понизится до -1. Также из-за резкого похолодания на улицах возможно гололедица, будьте осторожны.