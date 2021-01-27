Участник Чеченской войны умер в Новомосковской больнице: виновный признался Фото: Алексей ФОКИН

Летом 2020 года в Новомосковской больнице скончался ветеран Чеченской войны. Он упал с катали и ударился головой о кафельный пол. В результате он получил ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую.

Как выяснилось, трагедия случилась, потому что сотрудник Новомосковской больницы не отрегулировал высоту каталки по кровати, не зафиксировал ее и не попросил помощи у своих коллег.

Сотрудник больницы сам признал вину. Медбрату назначили два года домашнего ареста. Кроме того, почти три года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с медобслуживанием населения.