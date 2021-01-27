В Тульской области за прошлый год участились случаи изнасилования Фото: Алексей ФОКИН

За минувший год в Тульской области зафиксировали 14 изнасилований, в то время как год назад их было 8. Все эти преступления раскрыты. Кроме того, в регионе в целом возросло число тяжких и особо тяжких преступлений.

Увеличилось и число преступлений коррупционной направленности. Ущерб от преступлений этой категории составил более 10 млн рублей. В ходе расследования было арестовано имущество более чем на 44 млн рублей.

Наряду с этим, за год в области расследовали 14 дел о невыплате зарплаты и 32 дела по налогам.