На улице Шухова в Туле случилась коммунальная авария: жители Пролетарского района остались без воды
Фото: Алексей ФОКИН
27 января на Шухова в Туле произошла коммунальная авария. В зоне отключений оказались следующие улицы:
ул. Шухова д. 26б,
Кутузова д. д. 6, 8, 8а, 10а, 18, 16, 10, 8б, 10б (котельная),
ул. Кирова д.д. 182, 184а
Водоснабжение должно быть восстановлено сразу после окончания аварийно-восстановительных работ. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.