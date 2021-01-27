На улице Шухова в Туле случилась коммунальная авария: жители Пролетарского района остались без воды Фото: Алексей ФОКИН

27 января на Шухова в Туле произошла коммунальная авария. В зоне отключений оказались следующие улицы:

ул. Шухова д. 26б,

Кутузова д. д. 6, 8, 8а, 10а, 18, 16, 10, 8б, 10б (котельная),

ул. Кирова д.д. 182, 184а

Водоснабжение должно быть восстановлено сразу после окончания аварийно-восстановительных работ. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.