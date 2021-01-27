Где в Туле не будет света 28 января Фото: Алексей ФОКИН

В рамках плановых ремонтных работ ненадолго без электричества останутся некоторые улицы Тулы. Отключения начнутся с утра и полностью завершатся уже к полудню.

Публикуем полный список адресов:

С 9:30 до 11:30 — ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 3, 1, 20, 18, 14, 16, 8-а, 8-б, 5, 7, 11, 14-в, 12, 8, 25, 2, 6-а; ул. Благовещенская, 8-д; Черниховский пр-зд, 2-а;

С 9:30 до 11:30 — ул. Вильямса, 14, 22, 24, 22-а;

С 10:00 до 12:00 — ул. Тургеневская, 67; ул. Гоголевская, 31; ул. Жуковского, 51.