В Ефремовском районе мужчина убил знакомого отверткой Фото: материалы пресс-служб

20 января в селе Новокрасивое Ефремовского района Тульской области мужчина 33 лет поссорился со своим знакомым в квартире одного из домов. В результате ссоры он нанес приятелю удары отверткой в область шеи и головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.