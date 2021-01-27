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Началась выездная вакцинация на промышленных предприятиях Тульской области

Работников прививают без отрыва от производства
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Началась выездная вакцинация на промышленных предприятиях Тульской области

Началась выездная вакцинация на промышленных предприятиях Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области стартовала выездная вакцинация. Прививают людей и непосредственно на предприятиях. 27 января выездные бригады медиков сделали прививки сотрудников тульского «Сплава».

На предприятие приехала выездная бригада тульской горбольницы №9. На предприятии имеется собственный медпункт, в нем выделены специальные помещения, где проходит осмотр перед прививкой, включая кабинет вакцинации.

Сегодня, благодаря выездной вакцинации, прививку сделали первые 50 сотрудников. В этом и других предприятиях вакцинация будет продолжена.

Всего в регионе привито порядка 10 тысяч человек.