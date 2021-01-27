У пенсионера из Тульской области мошенники украли со счета 25 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

Очередная кража денег со счета произошла в Тульской области. Мошенники продолжают звонить гражданам и под различными предлогами выманивать у них данные банковских карт.

В этот раз на уловки злоумышленников попался 73-летний туляк. Ему позвонил неизвестный и рассказал, что на его банковскую карту должны быть начислены призовые бонусы. Чтобы убедиться в верности начислений, звонивший попросил информацию о карте, что мужчина сразу же и предоставил.

Естественное, никаких бонусов начислено не было. Напротив, мужчина обнаружил, что со счета списано 25 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия по выяснению деталей случившегося и просят жителей региона быть внимательными при поступлении звонков, чтобы не лишиться денежных средств. Не будьте наивны: если вам позвонили с неизвестного номера и под любым предлогом просят назвать данные карты — ни в коем случае не делайте этого, если не хотите лишиться своих денег! Лучше сразу вешайте трубку.