Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области подводит итоги года.

Всего за 2020 г. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области провело около 37 тыс. освидетельствований.

Напомним, что временный упрощенный порядок был разработан Минтрудом России и действовал с 1 марта по 1 октября 2020 года. Постановлением правительства РФ от 16 октября 2020 года он был продлен до 1 марта 2021 года. Такие меры помогают уменьшить риск заражения.

Кроме того, людям становится проще и удобнее получать документы. Общее число граждан Тульской области, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года прошли освидетельствование в соответствии с временным упрощенным порядком, составило более 31000 человек, в том числе 2561 ребенок. При этом около 10 тыс. гражданам была автоматически продлена ранее установленная группа инвалидности без оформления направления на медико-социальную экспертизу, в том числе 844 детям.

Временный порядок признания лица инвалидом предусматривает исключительно заочную форму освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы – без личного участия граждан. Он действует как в отношении первичного установления инвалидности, так и повторной экспертизы. При установлении инвалидности впервые специалисты медико-социальной экспертизы выносят решения на основании документов, выданных медицинской организацией. Ранее установленная группа инвалидности (либо категория «ребенок-инвалид») продлевается автоматически с сохранением причины инвалидности. После каждого такого продления специалисты МСЭ сообщают гражданам по телефону результаты экспертизы, а справку, подтверждающую факт установления инвалидности и программу реабилитации направляют заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства о персональных данных. Все сведения автоматически выгружаются в Федеральный реестр инвалидов.

На основании этих данных специалисты региональных Отделений Пенсионного фонда назначают и осуществляют пенсионные выплаты. Одновременно выписки из индивидуальной программы реабилитации и абилитации поступают в базы данных Фонда социального страхования и органов исполнительной власти региона, на которых возложена обязанность исполнения рекомендованных МСЭ мероприятий.

Возникающие вопросы по Временному порядку признания лица инвалидом можно задать по телефону

Горячей линии: 8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21.

Помимо указанных каналов для обращений, устные разъяснения по всем интересующим вопросам можно получить по телефонам:

8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21.

Адрес электронной почты: gb@mse71.ru, официальный сайт учреждения в сети Интернет в разделе «Работа с обращениями граждан и организаций» по адресу: http://www.71.gbmse.ru.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России