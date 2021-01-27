В Тульской области водитель без прав устроил ДТП Фото: материалы пресс-служб

26 января в 17:30 на первом километре автодороги «подъезд к деревне Коптево» мужчина, не имея прав, выезжал с прилегающей дороги на главную на «Volkswagen Jetta» и столкнулся с проезжающим «Mercedes».

В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen» получил различные травмы. После оказание медицинской помощи его отпустили.

Поскольку от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, в отношении виновника ДТП сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал.