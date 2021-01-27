В Новомосковске сбили пешехода, который переходил дорогу по зебре Фото: материалы пресс-служб

Утром 26 января на улице Трудовые резервы города Новомосковска Тульской области мужчина, управляя «Daewoo Nexia», совершил наезд на пешехода. Женщина в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП она получила различные травмы и была госпитализирована.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам тоже рекомендуется быть аккуратными. Прежде чем ступать на проезжую часть, убедитесь, что автомобили успевают затормозить.