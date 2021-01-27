В Тульской области гостья украла из дома знакомой 13 тысяч рублей и золотые украшения Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции в Кимовске устанавливают обстоятельства кражи: жертвой стала 54-летняя местная жительница. К ней в гости пришла неработающая и ранее судимая знакомая.

Когда хозяйка жилища отвлекалась, та забрала оставленные в свободном доступе 13 тысяч рублей и золотую цепочку с кулоном. Хозяйка заметила пропажу после ухода знакомой и обратилась в полицию.

Версия о причастности к краже визитёрши подтвердилась: она признала свою вину. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».