Сайты правительства Тульской области атакуют иностранные хакеры Фото: соцсети

В последнее время активному воздействию подвергаются ресурсы правительства Тульской области. Самыми атакуемыми ресурсами являются budgetmo.tularegion.ru, mfc71.ru, university.tularegion.ru и npatula.ru.

Атаки, в основном, производились из США, Китая, Франции. Самыми опасными были методы сканирования, межсайтовые подделки запроса и sql-инъекции - сообщает министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области. Кстати, подобная информация публикуется на сайте министерства впервые.