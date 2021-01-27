В Тульской области начали смягчать ограничения по коронавирусу Фото: Архив "КП"

26 января губернатор Тульской области внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Эти изменения касаются некоторых пунктов: например, теперь допустимая наполняемость помещений в кинотеатрах, на культурных и зрелищных мероприятиях увеличится с 30 до 50%. На спортивных мероприятиях – с 10 до 50%.

Тем не менее, запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий продлен в Тульской области до 11 февраля.

Кроме того, на две недели продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Исключение составляют те, у кого после заключительного этапа вакцинации прошло 14 дней. Эти граждане должны иметь сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19.