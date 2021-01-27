В Тульской области началась выездная вакцинация от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В деревне Ботня Алексина на базе местного фельдшерско-акушерского пункта организован временный прививочный пункт. Выездные бригады обеспечены всем необходимым для транспортировки и хранения вакцины.

Накануне вакцинацию от коронавируса уже прошли более 40 жителей и близлежащих деревень.

За фельдшерско-акушерским пунктом всего закреплено 300 человек, из них более половины старше 50-ти лет. Старосты каждого населенного пункта организовали предварительную запись на прививку.

По словам старосты деревни Казначеево Ольги Мясниковой, все её жители готовы привиться от коронавируса. От прививки отказались только те, кто сейчас болеет.

Всего на данный момент привито более 7 тысяч человек.