Реагенты и влажность устроили фейерверк в центре Тулы Фото: Алексей ФОКИН

На днях провода в районе Зеленстроя, питающие троллейбусную линию, начали ярко искрить. Об этом сообщали в социальных сетях очевидцы, выдвигая разнлиные версии причины происшествия.

Случай прокомментировали специалисты МКП «Тулгорэлектротранс». По их словам, подобный инцидент — не такая уж редкость. Причиной, скорее всего, стали высокая влажность и противогололедные реагенты, которые, испаряясь, оседают на проводах, чем провоцируют замыкание.

«Тулагорэлектротранс». Там рассказали, что противогололедные реагенты, которыми сейчас посыпают дороги, испаряются и приводят к высокой токопроводимости.