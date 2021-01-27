В Тульской области наказали организатора несанкционированного митинга Фото: соцсети

Установлено, что в минувшую субботу, 21 января, щекинец с домашнего компьютера разместил в социальной сети информацию с призывом к проведению митинга, то есть фактически стал организатором публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении такового. На судебном заседании тот вину признал полностью, уточнив, что цели организации митинга не преследовал, да и лично принимать участие в нем не собирался

Щекинский районный суд назначил мужчине наказание - административный штраф 25 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Хотя данная статья предусматривает так же обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток.

Постановление в законную силу не вступило.