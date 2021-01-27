Туляк убил соседа по общежитию: дело рассмотрят в суде Фото: Алексей ФОКИН

Обвинительное заключение утверждено в отношении 31-летнего туляка. Осенью 2020 года он из-за личной неприязни подрался со своим соседом по общежитию, не менее пяти раз ударив его кулаками. Удары пришлись и в область головы. От полученных травм потерпевший скончался.

Ранее подозреваемый уже был судим. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.