В Туле троллейбусное кольцо «Станция «Южная» уже в этом году перенесут на Ивановские дачи Фото: Алексей ФОКИН

Работы на дублере начнутся уже нынешней весной. В 2020 году с Зеленстроя вынесли все коммуникации — газовые, электрические и телефонные сети, а также водопровод. Завершить их предполагается уже осенью.

Что касается троллейбусного кольца, то с его местом окончательно определились — разместится оно в районе Ивановских дач, что позволит убрать с проспекта один из светофорных объектов и тем самым увеличить пропускную способность основного дорожного полотна.