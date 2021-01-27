В Туле троллейбусное кольцо «Станция «Южная» уже в этом году перенесут на Ивановские дачи
Фото: Алексей ФОКИН
Работы на дублере начнутся уже нынешней весной. В 2020 году с Зеленстроя вынесли все коммуникации — газовые, электрические и телефонные сети, а также водопровод. Завершить их предполагается уже осенью.
Что касается троллейбусного кольца, то с его местом окончательно определились — разместится оно в районе Ивановских дач, что позволит убрать с проспекта один из светофорных объектов и тем самым увеличить пропускную способность основного дорожного полотна.