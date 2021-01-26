В Туле пойманы воры комплектующих из автомобилей каршеринга Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах. Злоумышленники брали в краткосрочную аренду автомобили каршеринга. Оттуда они похищали катализаторы. Отсутствие этого устройства в выхлопной системе визуально не сразу заметно. Хищения совершались преступниками с целью дальнейшей продажи деталей.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Сейчас сотрудники полиции располагают сведениями о причастности к кражам 34-летнего неработающего жителя Тулы и его 44-летнего неработающего подельника. Всего они обворовали четыре машины каршеринга.

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».