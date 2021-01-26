В центре Тулы 27 января не будет света Фото: Алексей ФОКИН

Из-за плановых ремонтных работ часть Тулы 27 января останется без света. Отключения начнутся с 9:30 и полностью завершатся уже к полудню.

Вот, какие улицы временно останутся без электричества:

С 9:30 до 11:30 — ул. Бондаренко, 10;

С 9:30 до 11:30 — ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 18, 20, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 14-в, 6-а, 2, 4, 12, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г;

С 10:00 до 12:00 — ул. Советская, 60-а, 56, 56-а, 54, 60; ул. Ф. Энгельса, 19; пр-т Ленина, 14.