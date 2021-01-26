В музее «Тульские древности» открывается новая выставка «Водный путь» Фото: материалы пресс-служб

29 января в 17:00 в музее «Тульские древности» открывается выставка работ художницы Наталии Воробьевой «Водный путь». Этот цикла работ сложился из этюдов и работ, написанных по ним, на основе впечатлений, привезенных из путешествий по Тульской области.

На выставке можно увидеть место слияния Шата и Упы, равнинные пейзажи Присад и окрестностей Новомосковска, рассветные туманы на Иван-озере, широкие горизонты и песчаные отмели Оки.

Самая ранняя из картин написана в 1998 году, в остальном, работы 2004-2020 годов. Посещение выставки не ограничено возрастными рамками. Выставка продлится до конца февраля. Вход на нее свободный.