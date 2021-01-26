26 января на Казанской набережной в Туле презентовали контейнерную площадку нового типа Фото: Архив "КП"

В Туле на Казанской набережной установили мусорные контейнеры нового типа — подземные. Данное решение довольно удобно: контейнеры не занимают много места на тротуарах и не мешают прогулкам горожан.

Их можно эксплуатировать самой холодной зимой: съемная часть не примерзает даже при -30. Новая система поможет избежать разбрасывания мусора по тротуарам во время широких тульских мероприятий с большим скоплением народа.

На поверхности земли расположены только своеобразные «мусоропроводы», похожие на обычные мусорки. Через них отходы попадают сразу в большие баки, расположенные под землей. Для вывоза мусора конструкция автоматически поднимается на поверхность.

Всего в городе планируется оборудовать порядка десяти подобных контейнеров.