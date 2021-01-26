На Металлургов в Туле сбили пешехода Фото: материалы пресс-служб

25 января в 19:35 на улице Металлургов в Туле мужчина, управляя автомобилем «Nissan Tiida», сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Кроме того, рекомендуется обозначать себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге.