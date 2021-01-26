Смертельное ДТП в Ефремовском районе: водитель выехал на встречку Фото: материалы пресс-служб

Вечером 25 января на 87 километре дороги «Лапотково– Ефремов» Ефремовского района Тульской области мужчина управляя автомобилем «Mazda CX-5» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Volvo FH» с полуприцепом «Schmitz».

От полученных травм водитель автомобиля «Mazda» скончался.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!