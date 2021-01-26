Вы имеете право вернуть деньги, если цена в чеке не соответствует цене на витрине: Роспотребнадзор Тульской области о ценах на товары Фото: Алексей ФОКИН

Как напоминает Роспотребнадзор Тульской области, согласно законодательству о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о цене товара. Ссылайтесь на статью 10 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Тем не менее, наверное, каждый сталкивался с проблемой, когда с прилавка вы берете товар, рассчитывая на одну сумму, а на кассе вам называют другую. Что в этом случае делать? Ну, во-первых, убедиться, что вы смотрите на правильный ценник: для точности можно проверить цифры штрихкода на ценнике и на товаре.

Если вы не ошиблись, а в чеке все равно появилась другая сумма, действия могут быть следующие:

1. Сфотографируйте ценник или позовите продавца прямо к нему, чтобы при свидетелях показать разницу.

2. Предъявите претензию продавцу. Сразу после покупки потребуйте у кассира пригласить уполномоченного представителя продавца, предъявите ему претензию. В случае отказа в удовлетворении устной претензии предъявите продавцу письменную претензию.

Помните, что при отказе продавца в удовлетворении претензии покупатель вправе обратиться в суд. Вы как потребитель имеете право вернуть свои деньги за товар, если ценник не соответствует цене в чеке.