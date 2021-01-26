Коронавирус в Тульской области, последние новости на 26 января 2021: 197 выздоровевших за сутки Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки, по данным статистики, коронавирус выявлен у 185 человек из Тульской области. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 28 052 человека. Это жители разных районов области.

Наряду с этим, 197 за сутки окончательно победили ковид. Всем им пришли отрицательные результаты тестирования. Так, за весь период с болезнью справились 25 202 человека.

Однако обновленные данные статистики пришли и по смертности от вируса. По состоянию на 26 января, скончались 6 человек. Это люди с осложнениями и из группы риска.