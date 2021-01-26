Дело о падении футбольных ворот на девочку из Тульской области: судебное заседание отложено на 1 февраля Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается рассмотрение дела о падении на несовершеннолетнюю девочку футбольных ворот, из-за которого ребенок погиб.

Выяснилось, что ответственные за контроль и содержание детских площадок в этой местности люди своих обязанностей не исполняли. На тот момент они занимали посты начальника и заместителя начальника главного управления по одному из территориальных округов администрации Тулы. Должностное лицо не заключило контракт на выполнение работ по содержанию детской площадки, расположенной в одном из поселков Ленинского района, а руководитель не проконтролировал его заключение.

В результате бездействия должностных лиц во время игры малолетних детей на спортивной площадке на несовершеннолетнюю девочку упали футбольные ворота. Позже ребенок скончался в больнице.

На судебном заседании 25 января 2021 года было допрошено три свидетеля обвинения. В следующем судебном заседании планируется продолжить допрос свидетелей обвинения. Судебное заседание отложено на 1 февраля 2021 года.