950 школьников и 210 студентов сейчас находятся на частичном дистанционном обучении в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

По последним имеющимся данным, сейчас в Тульской области полностью в дистанционном формате работают два общеобразовательных учреждения. Некоторые переведены на него частично: это 49 классов (950 учеников) и 10 групп в учреждениях среднего профессионального образования (210 студентов).

Кроме того, 229 дошкольников сейчас не ходят в детские сады из-за мер по недопущению распространения вируса. За каждым из учреждений продолжается контроль.

Напоминаем, что образовательные организации переходят на дистанционное обучение, если превышен порог заболеваемости ОРВИ среди учащихся, при выявлении случаев COVID-19, а также, если число заболевших и отстраненных по контакту педагогов не позволяет организовать работу в очной форме. Решение об организации «дистанционки» согласовывается с министерством образования Тульской области в течение одного рабочего дня.