В Ясногорске пьяный водитель сбил пенсионерку на угнанной машине: ему дали пять с половиной лет колонии Фото: Алексей ФОКИН

В одну из летних ночей 2020 года пьяный 23-летний житель Ясногорска угнал автомобиль знакомого, нарушил ПДД и сбил женщину, идущую по газону. После этого он скрылся с места происшествия. От полученных травм 63-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Преступника судили сразу по трем статьям: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения; нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление в опасности.

Молодого человека приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, лишили прав на три года и назначили штраф в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск сына погибшей женщины о возмещении материального ущерба и морального вреда.