Женщина из Тульской области родила ребенка в сенях и утопила в ведре Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Ефремова, будучи в тяжелом материальном положении и не имея постоянного заработка, никому не сообщала о своей беременности и даже не вставала на учет в медицинскую организацию. Она боялась осуждения родственников и знакомых.

Осенью минувшего года она родила малыша в сенях своего дома. Мальчик родился здоровым, доношенным и жизнеспособным. Однако ни медицинских работников, ни кого-то другого, кто мог бы ей помочь при родах, она не вызвала.

Осознавая, что мальчик может погибнуть, сразу после родов женщина ушла из сеней, оставив ребенка в ведре. Там малыш и задохнулся содержимым ведра.

Свою вину женщина полностью признала. Ей дали 2 года и 6 месяцев в колонии поселения.