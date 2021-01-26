Тульские волейболистки из «Тулицы» выиграли в домашней встрече у «Заречья» из Одинцово Фото: соцсети

В матче 20 тура чемпионата Суперлиги тулячки оказались сильнее гостей — 3:0. Подопечные Александра Перепелкина уверенно вели во всех трех партиях - 25:14, 25:22 и 25:17. Эта победа стала для «Тулицы» 4-й в нынешнем сезоне Суперлиги и второй подряд над «Заречьем».

Лучшим игроком матча признана Анастасия Азанова.

Комментируя итоги игры, тренер гостей Вадим Панков признался:

- Сегодня играли, безусловно слабо, я бы сказал, не понимая ситуации, которая создается на той стороне. Вера в победу, конечно, сохраняется всегда, но сейчас мы радикально не играем. У нас нет риска. Мы делаем все вполсилы, и поражение - предсказуемый результат. После победы над липецком был некоторый эмоциональный задел, но он распался в течение матча.

В свою очередь Александр Перепелкин отметил:

- Игра была средняя. Не то чтобы плохая, но меня не устраивает. Будем работать над этим. Качественный волейбол мы умеем показывать, а вот побед у нас мало. Восхищаюсь командой, которая после ряда обидных поражений выкладывается полностью на тренировках. Это дорогого стоит. Результат мы увидели на площадке сегодня.

Впереди у «Тулицы» выездная игра против «Минчанки». Встреча 30 января обещает быть непростой. Минская команда — это, по сути, сборная страны, имеет огромный опыт участия в Еврокубках.