На пожаре в Алексине погиб человек

На пожаре в Алексине пострадал человек Фото: материалы пресс-служб

В городе Алексин Тульской области на улице Энгельса вечером 25 января загорелась квартира в одном из домов. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28 и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Сразу по прибытии началось тушение огня, его удалось устранить довольно быстро. В результате пожара погиб человек. Его личность устанавливается.

С лестниц здания спасли еще 10 человек. В результате происшествия на кухне оплавился холодильник, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Причина возгорания выясняется.