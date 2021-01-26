26 января — в Туле самый тёплый день наступившей недели Фото: Алексей ФОКИН

После затяжных крещенских морозов в Тулу пришла кратковременная оттепель. Вторник, 26 января, ожидается наиболее теплый день на этой неделе.

Сегодня синоптики прогнозируют от 1 до 2 градусов выше ноля. Кроме того, пойдет дождь со снегом. Атмосферное давление будет ниже нормы: 736-737 мм рт.ст. Влажность воздуха довольно высокая — 89-92%. Ветер южный и юго-восточный периодически сильными порывами со скоростью 5,9-9,5 м/с.

Однако уже с завтрашнего дня в Туле снова ожидается понижение температуры до минусовых значений и пасмурная погода.