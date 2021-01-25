26 января в Туле будет тепло и пойдет небольшой дождь Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 26 января, в столице региона будет не очень зимняя погода. Столбик термометра останется в отметках +1...+2, днем пойдет небольшой дождь, а вечером мокрый снег. Атмосферное давление будет ниже нормы — 737-738 мм рт.ст. Влажность воздуха 87-89%.

Кроме того, поднимется сильный юго-восточный ветер до 10 м/с.

Оттепель продержится в Туле до начала выходных: дальше температура снова начнет постепенно понижаться. Так что в скором времени не исключен гололед на улицах.