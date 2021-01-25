Пенсионер из Богородицкого района погиб, пока в полиции «отчитывали» волонтера, пожелавшего прийти на помощь Фото: Алексей ФОКИН

23 января в поселке Бегичевский Богородицкого района пропал 70-летний местный житель. Вечером он ушел на родник и не вернулся. Пропажу заметил сосед погибшего: он позвонил в полицию, но там сказали ждать до утра. Тогда сосед сообщил о случившемся на горячую линию ПСО «Лиза Алерт».

У пенсионера были явные проблемы со здоровьем и обратную дорогу он вряд ли в критической ситуации нашел бы сам: мужчина страдал потерей памяти и плохим зрением. Предположительно, он свернул с тропинки, заблудился, выбился из сил и замерз.

При этом полиция, не предпринимая никаких действий самостоятельно, фактически помешала найти пенсионера раньше волонтерам. Зачем-то полицейские увезли его и заявителя в отделение, где долго «отчитывали» за промахи в работе. Об этом сообщил некоторым региональным СМИ руководитель тульского поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Юстус.

В итоге пенсионера нашли уже мертвым только к 5 утра.