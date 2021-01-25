В Туле откроется новая выставка «Сердце земли Тульской» Фото: материалы пресс-служб

С 29 января по 26 февраля 2021 года в творческом пространстве «Девятка» пройдёт выставка живописных работ «Сердце земли Тульской». В экспозиции будут представлены более 30 картин.

Идея выставки – творческая тема о Тульской области глазами художников. Идея возникла совершенно спонтанно при подготовке спецвыпуска журнала о спортивном туризме и путешествиях «Русский турист». Несколько художников из Московского Союза художников и Союза бирюзовых художников вдохновились природой Тульского края и отправились в гости, чтобы передать ее красоту на мольбертах.

Открытие состоится 29 января в закрытом формате. В программе открытия запланированы встреча с редакцией журнала «Русский турист» и беседа о туристической привлекательности Тульской области, Тулы и Тульского кремля.

Сама выставка будет работать 2 дня. Чтобы на нее попасть, предварительно придется записаться записи в группе творческого пространства «Девятка» в соцсети «Вконтакте». Вход на мероприятие бесплатный.