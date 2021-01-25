На каких улицах Тулы отключат электричество 26 января Фото: Алексей ФОКИН

26 января в Туле пройдут плановые отключения электроэнергии. Это связано с ремонтными работами вблизи некоторых домов. Отключения начнутся с 9:30. окончательно восстановят электроэнергию по всем адресам к полудню.

Вот, какие дома останутся без света:

С 9:30 до 11:30: ул. Гоголевская, 94;

С 9:30 до 11:30: Ново-Медвенский пр-зд, 6, 2 (Автосервис, Производственное помещение); ул. Бондаренко, 10;

С 10:00 до 12:00: ул. Перекопская, 9, 5-а, 7, 8, 7-а, 10, 12; ул. Демьянова, 24, 35, 37, 39, 43-а, 43-б, 45-а, 45-б; ул. Некрасова, 56, 58, 60.