«Урожай» двойняшек в Тульской области: за 2020 год одинаковые малыши появились на свет в 124 семьях

За 2020 год одинаковые малыши появились на свет в 124 семьях Фото: Алексей ФОКИН

За 2020 год в тульских семьях родились 124 пары двойняшек. А вот тройняшки появились на свет за год всего раз: один мальчик и две девочки. Всего в регионе в прошлом году зарегистрировали 10844 новорожденных. Мальчиков больше – 5647, девочек - 5197.

Чаще остальных для мальчиков выбирали имена Артём, Андрей, Александр, Иван, Илья, Даниил, Дмитрий Кирилл, Максим, Матвей, Михаил и Степан.

Девочек же чаще называли Александрами, Алинами, Алисами, Алёнами, Анастасиями, Ангелинами, Аннами, Аринами, Варварами, Василисами, Викториями, Дарьями, Ксениями, Мариями, Миланами, Полинами и Ульянами.